Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 15.01.2026, 14.00 Uhr, bis Montag, 19.01.2026, 13.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in die kommunale Kindertagesstätte in Hamm (Sieg), Auf der Struth, einzubrechen. Sie gelangten hierbei nicht in das Gebäudeinnere. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell