POL-PDNR: Pkw ohne Zulassung und nicht versichert

Friesenhagen (ots) - Als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die K 77 im Bereich Friesenhagen befuhr, folgte ihr zunächst ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und fuhr dicht auf ihr Fahrzeug auf. Schließlich überholte der Fahrzeugführer die 32-jährige, bremste sie aus und stellte seinen Pkw quer vor ihren. Er stieg aus, kam auf die Fahrerseite des Pkw und sprach die 32-jährige an, die jedoch verschreckt in ihrem von innen ...

mehr