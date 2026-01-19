Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz

Kirchen/Sieg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle fiel am Freitag, 16.01.2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstr. in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der durchgeführten Personendurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt.

