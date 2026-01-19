PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz

Kirchen/Sieg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle fiel am Freitag, 16.01.2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstr. in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der durchgeführten Personendurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 19.01.2026 – 08:17

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Altenkirchen (ots) - Am Freitag, 16.01.2026, ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, auf einem Parkplatz im Dammweg abgestellten, Pkw Audi. Dieser wurde hierbei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte ...

  • 19.01.2026 – 08:10

    POL-PDNR: Einbruch in Baucontainer

    Weyerbusch (ots) - In der Zeit von Montag, 05.01.2026, bis Freitag, 16.01.2026, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 im Bereich Weyerbusch zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf und entwendeten mehrere Kabeltrommeln sowie ein Starkstromkabel. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

