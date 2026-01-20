Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 19.01.2026, gegen 07.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße (B) 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung B 414 / Hochstraße beabsichtigte sie, nach links, in die Hochstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die B 414 in Gegenrichtung befuhr. Der 30-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 22-Jährige erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Straßenmeisterei sowie zwei Abschleppdienste.

