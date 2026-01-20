PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 19.01.2026, gegen 07.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße (B) 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung B 414 / Hochstraße beabsichtigte sie, nach links, in die Hochstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die B 414 in Gegenrichtung befuhr. Der 30-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 22-Jährige erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Straßenmeisterei sowie zwei Abschleppdienste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:48

    POL-PDNR: Diebstahl von Leuchtmitteln und Leuchtstrahlern

    Neustadt/Wied OT Neschen (ots) - Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 16.01.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Neustadt/Wied OT Neschen, Neschener Straße Leuchtmittel aus der Außenbeleuchtung entwendet. Im Zeitraum vom 16.01.2026 bis 19.01.2026 wurden bei derselben Firma die dazugehörigen Leuchtstrahler ebenfalls durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei Straßenhaus hat die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:02

    POL-PDNR: Pkw ohne Zulassung und nicht versichert

    Hövels (ots) - Am Sonntagnachmittag, 18.01.2026, gegen 16:00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung auf der B 62, bei Hövels, ein Pkw ohne angebrachte Kennzeichen entgegen. Die Beamten wendeten schließlich den Streifenwagen und folgten diesem Pkw. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle, bestätigte sich schnell der Verdacht, dass der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend auch ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:25

    POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr

    Friesenhagen (ots) - Als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die K 77 im Bereich Friesenhagen befuhr, folgte ihr zunächst ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und fuhr dicht auf ihr Fahrzeug auf. Schließlich überholte der Fahrzeugführer die 32-jährige, bremste sie aus und stellte seinen Pkw quer vor ihren. Er stieg aus, kam auf die Fahrerseite des Pkw und sprach die 32-jährige an, die jedoch verschreckt in ihrem von innen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren