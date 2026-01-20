PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Kirchen/Sieg (ots)

Am Montag, 10.01.2026, gegen 21.560 Uhr, wurde im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Siegener Str. in Kirchen angehalten. Bei ihm konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

