Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss
Kirchen/Sieg (ots)
Am Montag, 10.01.2026, gegen 21.560 Uhr, wurde im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Siegener Str. in Kirchen angehalten. Bei ihm konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
