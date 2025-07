POL-HST: Versuchtes Tötungsdelikt zwischen Angehörigen

Grimmen (ots) - Die Polizei wurde am Dienstag, dem 22. Juli 2025 gegen 9 Uhr in eine Kleingartenanlage in den Grimmener Asternweg gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der 57-jährige deutsche Gartenbesitzer seinen Garten am Vortag (21. Juli 2025) gegen 17 Uhr. Als er am Folgetag gegen 9 Uhr in seinen Garten zurückkehrte, stellte er fest, dass sich bislang ...

mehr