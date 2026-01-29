LPI-GTH: Eingeschlagenes Beifahrerfenster - Zeugen gesucht
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
In der Zeit vom 28. Januar 2026, 14.15 Uhr bis zum 29. Januar 2026, 05.25 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter ein Beifahrerfenster eines Renault in der Clara-Zetkin-Straße. Der oder die Täter durchwühlten den Innenraum des PKW, entwendeten eine Sonnenbrille und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0024570/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
