LPI-GTH: Eingeschlagenes Beifahrerfenster - Zeugen gesucht

Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen gegen 05.45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1047 zwischen Traßdorf und Branchewinda ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Fiat blieb auf dem Dach liegen. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst ...

