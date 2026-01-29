LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Ohrdrufer Straße wurde heute Mittag ein 39-jähriger Fahrer eines Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Nissan falsche Kennzeichen angebracht. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren gegen den ...

mehr