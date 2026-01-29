LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Laucha (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 40-jähriger Fahrer eines Ford befuhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages die L1029 von Teutleben in Richtung Laucha. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Fortfolgend kam der Pkw im Straßengraben zum Liegen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell