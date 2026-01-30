PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gerutscht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr gestern Mittag die Pfortenstraße in Richtung Teichweg und beabsichtigte nach rechts in diesen einzubiegen. Im Kurvenbereich kam das Paketzustellerfahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mazda. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Wie sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, war eine mögliche Unfallursache die abgefahrene Bereifung des VW. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt.

Die Polizei weist darauf hin:

Gemäß Straßenverkehrsordnung darf der Führer eines Kraftfahrzeuges bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte sein Fahrzeug nur fahren, wenn dieses mit einer Bereifung für winterliche Verhältnisse ausgestattet ist. Winterreifen oder Allwetterreifen, die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sind, verbessern durch ihre Zusammensetzung bzw. Bauart die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen (gem. § 36 IV StVZO). Im Allgemeinen muss das Hauptprofil im Minimum eine Profiltiefe von 1,6 mm aufweisen. Je größer allerdings die Profiltiefe, desto besser die Haftung auf der Fahrbahn und je kürzer die Bremswege. Generell ist nicht nur die Bereifung des Fahrzeuges, sondern auch die Fahrgeschwindigkeit an die Straßen-, Wetter- und Sichtverhältnisse anzupassen. Gemäß dem Motto "sehen und gesehen werden" sollten vor Fahrtantritt ebenfalls die lichttechnischen Einrichtungen auf Funktionstauglichkeit geprüft und das Fahrzeug gegebenenfalls von Schnee und Eis befreit werden.

Mit der richtigen Bereifung und Verhaltensweise bei winterlichen Bedingungen erhöhen Sie nicht nur Ihre eigene Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Diebstahl

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beabsichtigten Fallrohre von einem Wohnhaus in der Straße "An der Neuen Kirche" sowie vom Rathaus am Markt zu entwenden. Das Vorhaben misslang. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28. Januar, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0024673/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Marksuhl (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Dacia die B84 in Richtung Dönges. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Fahrzeugführer ins Schleudern und infolgedessen von der Fahrbahn ab. Es kam zur Kollision mit der Leitplanke. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wir auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:30

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Laucha (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 40-jähriger Fahrer eines Ford befuhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages die L1029 von Teutleben in Richtung Laucha. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Fortfolgend kam der Pkw im Straßengraben zum Liegen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren