Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gerutscht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr gestern Mittag die Pfortenstraße in Richtung Teichweg und beabsichtigte nach rechts in diesen einzubiegen. Im Kurvenbereich kam das Paketzustellerfahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mazda. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Wie sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, war eine mögliche Unfallursache die abgefahrene Bereifung des VW. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt.

Die Polizei weist darauf hin:

Gemäß Straßenverkehrsordnung darf der Führer eines Kraftfahrzeuges bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte sein Fahrzeug nur fahren, wenn dieses mit einer Bereifung für winterliche Verhältnisse ausgestattet ist. Winterreifen oder Allwetterreifen, die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sind, verbessern durch ihre Zusammensetzung bzw. Bauart die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen (gem. § 36 IV StVZO). Im Allgemeinen muss das Hauptprofil im Minimum eine Profiltiefe von 1,6 mm aufweisen. Je größer allerdings die Profiltiefe, desto besser die Haftung auf der Fahrbahn und je kürzer die Bremswege. Generell ist nicht nur die Bereifung des Fahrzeuges, sondern auch die Fahrgeschwindigkeit an die Straßen-, Wetter- und Sichtverhältnisse anzupassen. Gemäß dem Motto "sehen und gesehen werden" sollten vor Fahrtantritt ebenfalls die lichttechnischen Einrichtungen auf Funktionstauglichkeit geprüft und das Fahrzeug gegebenenfalls von Schnee und Eis befreit werden.

Mit der richtigen Bereifung und Verhaltensweise bei winterlichen Bedingungen erhöhen Sie nicht nur Ihre eigene Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell