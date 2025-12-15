Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Mit Drogen unterwegs - Landshuter Zöllner ziehen Crystal Meth aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

Vor Kurzem stellten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel bei einer Kontrolle eines PKWs auf der A 3 im Landkreis Deggendorf über 11 Gramm Crystal Meth sicher.

Die zwei Insassen des Fahrzeugs waren auf dem Weg von Ungarn zu ihrer Wohn- und Arbeitsstätte in den Niederlanden. Die Frage nach mitgeführten Waren wie zum Beispiel Zigaretten, Alkohol oder Betäubungsmitteln verneinten die beiden Männer. Bei der Kontrolle wurde ein kleines Döschen mit einer unbekannten Substanz gefunden. Der anschließende Drogenwischtest zeigte positiv Amphetamin an. Der 28-jährige Beifahrer gab daraufhin zu, dass es sich um Crystal Meth handle. Außerdem wurden im Gepäck des Beschuldigten ein Crusher und eine Glaspfeife für den Konsum von Crystal Meth gefunden. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung wurden von den Zöllnern weitere Päckchen aus Alufolie mit der Droge, versteckt in einer Zigarettenschachtel, entdeckt und sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Bannbruch in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell