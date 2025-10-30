Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Zoll stoppt Zigarettenschmuggel - 24.600 Zigaretten in Hohlräumen versteckt

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

Anfang Oktober zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Passau bei mobilen Kontrollen auf der BAB 3 im Landkreis Deggendorf einen PKW mit bulgarischem Kennzeichen für eine Intensivkontrolle aus dem fließenden Verkehr.

Auf die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren gab der Fahrer, der zusammen mit seiner Ehefrau und drei weiteren Insassen unterwegs war, an, fünf Stangen Zigaretten dabeizuhaben.

Die Zöllner des Hauptzollamts Landshuts gaben sich mit der Auskunft nicht zufrieden und durchsuchten bauseits vorhandene Hohlräume des Fahrzeugs. Insgesamt 24.600 Stück verschiedener Marken mit bulgarischem Steuerzeichen fanden die Beamten in den Unterböden von Fahrer- und Beifahrersitz, in den Seitenverkleidungen des Kofferraums und im Stauraum der Rücksitzbank.

Die Zigaretten konnten dem 28-jährigen Fahrer des Fahrzeugs zugeordnet werden. Dieser gab an, dass er die Tabakwaren spontan im Fahrzeug verbaut hätte, um sie in Deutschland zu verkaufen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet

Der Steuerschaden beträgt insgesamt über 4.820 Euro. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt München.

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell