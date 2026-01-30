LPI-GTH: Zigarettenautomat geöffnet - Zeugen gesucht

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Dacia die B84 in Richtung Dönges. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Fahrzeugführer ins Schleudern und infolgedessen von der Fahrbahn ab. Es kam zur Kollision mit der Leitplanke. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wir auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) ...

