Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat geöffnet - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburkreis) (ots)

Vergangene Nacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Wintersteiner Straße gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten wurden Zigarettenschachteln und Bargeld in unbekannter Menge entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0025974/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Das könnte Sie auch interessieren