LPI-GTH: Fahrradteile entwendet - Zeugen gesucht
Ilmenau (ots)
In der Zeit vom 25.01.2026 bis 30.01.2026 haben bisher unbekannte Täter von einem E-Bike, welches am Fahrradständer am Ilmenauer Bahnhof abgestellt und angeschlossen war, das Vorderrad und das Display entwendet. Der Beuteschaden beträgt schätzungsweise 500,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0026070/2026 bei der Polizei zu melden. (dl)
