Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 25.01.2026 bis 30.01.2026 haben bisher unbekannte Täter von einem E-Bike, welches am Fahrradständer am Ilmenauer Bahnhof abgestellt und angeschlossen war, das Vorderrad und das Display entwendet. Der Beuteschaden beträgt schätzungsweise 500,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0026070/2026 bei der Polizei zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
