Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken und aggressiv mit dem Pkw unterwegs

Gotha (ots)

Samstagnachmittag informierte ein Gothaer Bürger die Polizei über aggressives Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers. Dieser hupte den Gothaer während der Fahrt an und trat anschließend gegen den Pkw des 48-Jährigen. Bei der folgenden Kontrolle des aggressiven 40-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Neben einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 40.jährigen Gothaers beschlagnahmt, außerdem erwartet diesen eine Anzeige wegen Trunkenheits im Verkehr und Sachbeschädigung. (dg)

