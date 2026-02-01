LPI-GTH: Waschmittel aus Kellerraum entwendet
Arnstadt (ots)
Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 30.01.2026 zum 31.01.2026 diverse Waschmittel (Vollwaschmittel, Weichspüler u.a.) aus dem Gemeinschaftswaschraum eines Mehrfamilienhauses in Arnstadt, Hohe Bleiche entwendet. Wie der oder die Täter in das Haus gelangt sind, ist derzeit noch unklar. Der Beuteschaden beträgt ca. 80,- Euro. (dl)
