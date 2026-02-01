LPI-GTH: Betrunken mit dem Rad unterwegs
Gotha (ots)
Am Sonntagvormittag kontrollierten Gothaer Polizeibeamte einen 37-jährigen Gothaer Radfahrer in der Leinastraße. Bei einem Atemalkoholwert von fast 2 Promille staunten die Beamten nicht schlecht. Nach einer Blutentnahme und einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr musste der Gothaer seinen Weg zu Fuß fortsetzen. (dg)
