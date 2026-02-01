LPI-GTH: Brand einer ehemaligen Werkhalle
Winterstein (ots)
Am späten Samstagabend geriet eine ehemalige Werkhalle in Winterstein in Brand. Durch den zeitnahen Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur genauen Schadenshöhe können erst nach Abschluss der Maßnahmen getätigt werden. (dg)
