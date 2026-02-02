PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Scheibe beschädigt

Eisenach (ots)

Am Sonntag gegen 15.00 Uhr lief eine 25-jährige Frau durch die Löberstraße und wurde dabei beobachtet, wie sie bei einem Wohnhaus eine Fensterscheibe beschädigte. Die Frau konnte wenig später ermittelt werden. Es entsteht Sachschaden am Fenster. Ein Verfahren gegen die 25-Jährige wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

