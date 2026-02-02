LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht
Stregda (Wartburgkreis) (ots)
In der Zeit vom 31. Januar 2026, 14.00 Uhr bis zum 02. Februar 2026, 06.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Fleischerei in der Straße Am Stadtweg. Der oder die Täter entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0027641/2026) zu melden. (ak)
