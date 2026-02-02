PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom 31. Januar 2026, 14.00 Uhr bis zum 02. Februar 2026, 06.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Fleischerei in der Straße Am Stadtweg. Der oder die Täter entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0027641/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

