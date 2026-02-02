LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Eichicht" ein und entwendeten von dort unter anderem mehrere Laptops. Zudem wurde Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 31. Januar, 12.30 Uhr und gestern, 16.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

