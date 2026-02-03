LPI-GTH: Unfall mit Straßenbahn
Gotha (ots)
Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waltershäuser Straße zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Augenscheinlich aufgrund von Schneemassen konnte eine 45-jährige Mazda-Fahrerin ihr Fahrzeug nicht weit genug in eine Parkbucht fahren und parkte schließlich zu weit links. Die 54-jährige Straßenbahn-Fahrerin schätzte die Breite der Straßenbahn offenbar falsch ein und touchierte den Mazda. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (ak)
