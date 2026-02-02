Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mittels Ortung: Festnahme nach vorherigem Taschendiebstahl; Geldkarte und PIN von Betrügern ausgespäht; Roter Clio beschädigt: Zeugen gesucht! und mehr

1. Mittels Ortung: Festnahme nach vorherigem Taschendiebstahl - Hanau

(fg) In einem Supermarkt in der Straße "Im Bangert" (10er-Hausnummern) wurde am Freitagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, einer Kundin das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. Durch die GPS-Ortung des Mobiltelefons konnte der Aufenthaltsort der mutmaßlichen Taschendiebin zeitnah lokalisiert werden. Polizeibeamte trafen sie in der Agnes-Pockels-Straße an und nahmen sie mit dem Diebesgut vorläufig fest. Die 65-Jährige musste mit zum Revier, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Das entwendete Mobiltelefon konnte der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier in Hanau.

2. Geldkarte und PIN von Betrügern ausgespäht - Maintal

(cb) Mit einem Ablenkungsmanöver verschafften sich Betrüger am Freitagvormittag die PIN und schließlich auch die Bankkarte eines Maintalers. Dieser war gerade dabei, Bargeld an einem Geldautomaten in der Goethestraße abzuheben, als ein Unbekannter sich direkt hinter ihn stellte und auf einen 10-Euro-Schein am Boden zeigte. Der 72-Jährige ließ sich jedoch nicht weiter von dem etwa 1,80 Meter großen Unbekannten ablenken. Dieser soll zwischen 28 und 35 Jahren alt sein, hatte schwarze, mittellange Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Direkt neben dem Unbekannten stand ein weiterer Mann. Auch er hatte schwarzes, mittellanges Haar, einen schwarzen Vollbart und war etwa im gleichen Alter wie sein Komplize. Er war bekleidet mit einer hellen Winterjacke. Als der Mann aus Maintal sein Geld entnommen hatte, schrie plötzlich eine etwa 40 Jahre alte Frau mit schwarzen, gelockten Haaren lauthals "Polizei". Die Unbekannte im schwarzen Mantel verließ anschließend mit zwei Begleiterinnen die Filiale. Vermutlich nutzten die beiden unbekannten Männer diesen Moment der Ablenkung aus und entwendeten die Geldkarte des Maintalers aus dem Automaten. Mit dieser und der ausgespähten PIN hoben sie kurz darauf Bargeld vom Konto des 72 Jahre alten Mannes ab. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung zu setzen.

3. Roter Clio beschädigt: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(me) Im Verlauf des Donnerstags fuhr ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen einen roten Wagen, welcher auf einem Gelände im Konrad-Schneider-Weg (einstellige Hausnummer) parkte. In der Zeit zwischen 7 Uhr und 16 Uhr richtete der Verursacher einen Schaden von etwa 4.000 Euro an einem der vorderen Kotflügel des Renault Clio an und entfernte sich hiernach vom Unfallort, ohne den Unfall gemeldet zu haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

4. Hoher Sachschaden durch Graffiti: Hinweise erbeten - Wächtersbach

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro verursachten bislang Unbekannte, als diese mehrere Schriftzüge auf Hauswände, Mauer und Tor eines Hauses mit dazugehöriger Werkstatt in der Industriestraße (20er-Hausnummern) sprühten. Die Tat, bei der die Unbekannten grüne und weiße Farbe nutzten, ereignete sich am Sonntag, zwischen 13.50 Uhr und 13.55 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gelnhausen telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

