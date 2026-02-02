Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsspezialisten nahmen erneut gewerblichen Güter - und Personenverkehr ins Visier; Nach Diebstahl und Bedrohung: Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen; Diebe stahlen E-Scooter und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrsspezialisten nahmen erneut gewerblichen Güter - und Personenverkehr ins Visier - Autobahn 3 / Weiskirchen

(cb) Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle hat die Polizei am Donnerstag auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in Fahrtrichtung Köln an der Autobahn 3 vor allem Lastkraftwagen und Busse unter die Lupe genommen und dabei einige Verstöße festgestellt. Mit Unterstützung des Zolls und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) kontrollierten die Beamten ab 8.30 Uhr insgesamt 67 Lastkraftwagen, einen Bus und 90 Personen.

Am Ende des Tages standen 20 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz zu Buche, die sich sowohl gegen Fahrer als auch gegen die jeweiligen Halter(-firmen) richteten. Ein Großteil davon waren Überschreitungen der Lenkzeiten beziehungsweise Unterschreitungen der Ruhezeiten. Denn nur wer ausgeschlafen und physisch in der Lage ist, kann sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Bei ihrer Kontrolltätigkeit hatten die Beamten zudem die geladenen Güter sowie die ordnungsgemäße Sicherung dieser im Blick. Bei Überladung etwa kann sich der Bremsweg der Fahrzeuge deutlich verlängern und dadurch könnte ein erhöhtes Gefahrenpotential, auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, entstehen.

Insgesamt ahndeten die Verkehrsspezialisten vier Geschwindigkeitsüberschreitungen, sechs Verstöße gegen die Gefahrgutvorschriften und 17 zollrechtliche Steuerverstöße. Aufgrund von festgestellten Fahrzeugmängeln, Überladung und dem Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis wurde drei Fahrern und deren Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizisten werden auch weiterhin ein Augenmerk auf den gewerblichen Verkehr haben und diesbezüglich weitere Kontrollen durchführen.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) In der Dornbuschstraße (10er-Hausnummern) kam es am Samstagnachmittag gegen 12.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschmierten im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses die Eingangstür einer dortigen Wohnung mit Graffiti. Zudem wurde ein Klingelschild am Hauseingang ebenfalls mit Farbe beschmiert. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

3. Spiegelgläser von geparkten Fahrzeugen gestohlen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr und Samstagmorgen, 7.30 Uhr, in mehreren Fällen die Spiegelgläser von geparkten Fahrzeugen im Stadtgebiet von Offenbach entwendet. Einer der angezeigten Diebstähle ereignete sich in der Fritz-Erler-Straße (einstellige Hausnummern) an einem BMW X3, weitere in der Bachstraße (30er-Hausnummern) an einer Mercedes G-Klasse und einer E-Klasse. Durch das gewaltsame Entfernen der Spiegelgläser entstand an den betroffenen Fahrzeugen zusätzlich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Zusammenhang mit einer der Taten liegen Videoaufzeichnungen vor. Darauf sind zwei Tatverdächtige zu erkennen, die wie folgt beschrieben werden: Bekleidung Täter 1:

- schwarze Jacke - schwarzer Kapuzenpullover - dunkle Hose - dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Sein Begleiter war mit einer grauen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover und dunklen, reflektierenden Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Kripo ermittelt: Unbekannter soll Kind unsittlich berührt haben - Offenbach

(fg) In einem Schnellrestaurant einer Fast-Food-Kette am Marktplatz soll ein Unbekannter einen 13-Jährigen am Donnerstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr, im Bereich der dortigen Toiletten unsittlich berührt haben. Auf die Aufforderung das Anfassen zu unterlassen, habe der Täter nicht reagiert. Kurz darauf floh der Mann, zu dem nachfolgende Personenbeschreibung vorliegt, aus der Filiale. Personenbeschreibung:

- Größe: circa 1,85 Meter groß - Statur: kräftig, breitschultrig, eher korpulent - Alter: etwa 40 bis 50 Jahre - Haare: grau, kurz und glatt

Bekleidung:

- gepolsterte Jacke, vermutlich weiß oder grau - blaue Jeans - Kopfbedeckung: schlichte Wollmütze

Weitere Merkmale / Auffälligkeiten:

- schlechter Zahnstatus, Zähne wirkten bräunlich, teilweise fehlend - Bart: Drei-Tage-Bart, möglicherweise etwas länger - starker Zigarettengeruch

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Nach Diebstahl und Bedrohung: Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen - Offenbach

(me) Nach einem Vorfall vom Sonntagabend ermittelt die Kriminalpolizei nun gegen einen 28-Jährigen. Gegen 22 Uhr soll der Mann einen Kiosk in der Schloßstraße (20er-Hausnummern) betreten und hier Spirituosen an sich genommen haben. Ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen, habe er im Anschluss daran den Laden verlassen. Der Mitarbeiter, der auf den Diebstahl aufmerksam geworden war, nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und stellte diesen kurzzeitig. Damit der Verkäufer von ihm abließ, soll der Beschuldigte ihm gedroht haben. Die alarmierten Polizeibeamten des Reviers konnten den Mann noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er hat sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu verantworten. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich über die Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus Offenbach.

6. Unbekannter besprühte Jugendlichen mit Pfefferspray - Offenbach

(me) Ein Heranwachsender wurde Sonntagabend unvermittelt durch einen Unbekannten mit Pfefferspray besprüht. Der 16-Jährige und der etwa 1,80 Meter große und dunkel gekleidete Mann trafen sich scheinbar zufällig gegen 20 Uhr in der Brandsbornstraße (10er-Hausnummern). Nach einem kurzen Gespräch habe sein Widersacher, der offenbar eine Art Skimaske trug, unvermittelt die Substanz in das Gesicht des jungen Mannes gesprüht und sei hiernach geflüchtet. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

7. Diebe stahlen E-Scooter - Offenbach

(me) Bereits vergangenen Montagmorgen (26. Januar) wurde in der Steinheimer Straße ein E-Scooter gestohlen. Die beiden Diebe machten sich gegen 3.30 Uhr ans Werk. Nachdem einer der beiden das Hoftor des Anwesens mit 30er-Hausnummer überwunden hatte, übergab dieser im weiteren Verlauf das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Iwheels" an seinen Komplizen, der im Bereich des Grundstücks gewartet hatte. Dieser fuhr mit dem Zweirad in unbekannte Richtung davon. Der Wert des E-Scooters wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Beide Langfinger waren von schlanker Statur. Einer der Gauner war komplett dunkel gekleidet, während der andere eine Camouflage-Jacke und einen weißen Kapuzenpullover trug. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

8. Diebstahl von Quad schlug fehl: Wer hat etwas beobachtet? - Neu-Isenburg

(me) Unbekannte hatten es auf ein schwarzes Quad abgesehen und versuchten, dieses zu stehlen. Scheinbar versuchten die Gauner, die Sicherung des vierrädrigen Gefährtes mit OF-Kennzeichen zu überwinden, indem sie die Zündung von diesem ausbauten. Diese Idee war offenbar nicht von Erfolg gekrönt, weshalb das Objekt der Begierde in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" (60er-Hausnummern) zurückgelassen wurde. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Sonntag, gegen 13 Uhr, gemeldet. Die Tat fand mutmaßlich im Verlauf der letzten Woche statt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nehmen bitte mit der Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) Kontakt auf.

9. Wer hat den blauen BMW geklaut? Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(me) Zwischen Freitag und Samstag entwendeten Langfinger auf bislang unbekannte Art und Weise einen blauen BMW aus dem Schönbornring (einstellige Hausnummern). Der Wagen mit OF-Kennzeichen wurde gegen 18 Uhr durch seinen Besitzer auf einem Parkplatz abgestellt. Etwa 22 Stunden später stand dieser nicht mehr an Ort und Stelle, weshalb die Kripo aus Offenbach nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

10. Hyundai gestohlen: Kripo sucht Zeugen! - Heusenstamm

(fg) Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr, einen Hyundai Santa Fe, der auf einem privaten, jedoch frei zugänglichen Parkplatz in der Berliner Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. An dem weißen Wagen waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 309 angebracht. Das vor dem Haus abgestellte Auto war verschlossen; wie die Diebe den Santa Fe öffneten, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

11. Nach Ausweichmanöver in den Graben gerutscht - Bundesstraße 448 / Obertshausen

(cb) Nachdem ein 25 Jahre alter Fiat-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach einem vor ihm einscherenden Fahrzeug ausweichen musste, kam er ins Rutschen und landete im Straßengraben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, war der Fiat auf der linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Ein hinter ihm fahrender dunkler Opel überholte ihn auf der rechten der beiden Fahrspuren und scherte knapp vor dem Fiat wieder auf der linken Spur ein. Um einen Zusammenstoß in Folge des Überholmanövers zu vermeiden, wich der Lenker des Fiat aus und rutschte in den Graben. Hierdurch erlitten der Fahrer sowie seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Abarth erlitt durch den Unfall Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Opel-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese melden sich bitte unter der 069 8098-5699 bei den Beamten der Unfallfluchtgruppe.

12. Wer hat den weißen VW geklaut? - Dreieich

(cb) Wer hat den weißen VW Amarok geklaut? Das fragen sich die Beamten des Fachkommissariats und suchen Zeugen der Tat, die sich zwischen Samstag, 22.20 Uhr und Sonntag, 7 Uhr, ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der weiße Wagen mit OF-Kennzeichen am Fahrbahnrand im Tannenweg (10er-Hausnummern) abgestellt. Vermutlich, so die Ermittler, überwanden die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen des VW, wodurch sie ihn öffnen, starten und wegfahren konnten. Sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugdieben nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

13. 18-Jähriger soll Hitlergruß gezeigt haben - Langen

(cb) In der Nacht zu Sonntag informierte ein Mitteiler die Polizei, dass ein junger Mann in der Bahnstraße mehrfach gegen ein Verkehrsschild getreten und anschließend den Hitlergruß gezeigt habe. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten kurz darauf, gegen 1 Uhr, einen 18-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Der Langener musste mit auf die Dienststelle, wo die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Beamten der Staatsschutzabteilung.

14. Fußgänger bei Zusammenstoß verletzt: Polizei sucht nach Zeugen - Seligenstadt

(me) Ein die Fahrbahn überquerender Passant wurde am Freitagvormittag bei einer Kollision mit einem Wagen verletzt. Der Zwölfjährige soll gegen 11 Uhr die Steinheimer Straße (90er-Hausnummern) überschritten haben. Hierbei achtete der Junge offenbar nicht auf den Verkehr und stieß mit einem kreuzenden Peugeot-Lenker zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Minderjährige mutmaßlich eine Fraktur des Oberarmes zu und wurde für seine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei aus Seligenstadt sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese melden sich bitte auf der Wache der Station unter der Rufnummer 06182 8930-0.

15. Plakate beschädigt und gestohlen: Zeugensuche der Polizei - Seligenstadt

(me) Am vergangenen Wochenende wurden in Seligenstadt und Klein-Welzheim Wahlplakate beschädigt und entwendet. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 9.50 Uhr, machten sich die Unbekannten an den Bannern zu schaffen. In der Ellenseestraße wurde das Plakat heruntergerissen und vor Ort liegen gelassen, während es in der Aschaffenburger Straße nach dem gewaltsamen Entfernen mitgenommen wurde. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

16. Zeugensuche! Scheiben bei mehreren Autos beschädigt - Seligenstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt ermittelt in zwei Fällen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und sucht Zeugen der Taten, die sich zwischen Samstag, 12.15 Uhr und 22.30 Uhr, ereigneten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte der Besitzer eines schwarzen Audis seinen Wagen auf dem Parkplatz "Lange Schneise" an der Landesstraße 3121 ab. Bei seiner Rückkehr am Abend musste dieser feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe seines A5 eingeschlagen hatten und ihm hierdurch ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstand. Auch bei dem daneben abgestellten Wagen, einem grauen Daimler Chrysler, schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und richteten dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro an. Aus beiden Fahrzeugen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Bei einem weiteren Fahrzeug, einem schwarzen Dacia Duster, der auf einem Waldweg in der Nähe, nämlich der Kieselheckschneise abgestellt war, erbeuteten Unbekannte einen Korb samt Geldbörse. Auch in diesem Fall beschädigten die Täter am Samstag, zwischen 16.15 Uhr und 17.25 Uhr, eine Fahrzeugscheibe, öffneten in der Folge den Wagen und klauten aus dem Fahrzeuginneren den Korb. Der hier verursachte Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Die Beamten bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

17. Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Landesstraße 2310 - Seligenstadt

(fg) Bei einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr entstand am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ein Schaden von rund 1.000 Euro. Da der Unfallverursacher jedoch floh und somit deliktisch ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorliegt, ermittelt nun die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Seligenstadt in einem weißen Mercedes Vito die Landesstraße 2310. Ungefähr auf halber Strecke zwischen den Landestraßen 3121 und 3065 kamen diverse Fahrzeuge eng hintereinander gereiht entgegen. Eines der Autos sei über den Mittelstreifen geraten, sodass es zur Kollision der Außenspiegel kam. Ohne sich zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Informationen zum unfallverursachenden Wagen liegen nicht vor. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 02.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

