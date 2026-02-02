Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weiterfahrt untersagt: Anhängelast deutlich überschritten

Hanau (ots)

(lei) Das war deutlich zu viel: Auf der Bundesstraße 43a fiel einer Zivilstreife am Sonntagnachmittag ein auffällig schwer beladenes Gespann ins Auge, das Anlass zu einer näheren Überprüfung gab. Der Anhänger eines Toyota, der gegen 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Dieburg unterwegs war, war mit sechs großen Heuballen beladen - offenbar mehr, als das Zugfahrzeug verkraften konnte.

Aufgrund des Verdachts einer überschrittenen Anhängelast lotsten die Beamten das Gespann auf einen naheliegenden Parkplatz. Dort bestätigte sich ihre Vermutung, denn die zulässige gebremste Anhängelast des Toyota betrug maximal 1.300 Kilogramm. Tatsächlich wog der Anhänger samt Ladung jedoch mindestens 2.400 Kilogramm. Damit war die Anhängelast um rund 1,1 Tonnen beziehungsweise knapp 84 Prozent überschritten.

Angesichts der erheblichen Sicherheitsrisiken wurde die Weiterfahrt des Gespanns umgehend untersagt. Den 47-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro, der 30-jährige Fahrzeughalter, der ebenfalls im Wagen saß, muss mit 425 Euro rechnen.

