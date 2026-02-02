Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 51 neue Kolleginnen und Kollegen im Polizeipräsidium Südosthessen begrüßt

Südosthessen (ots)

(cl) 43 neue Polizeibeamtinnen und -beamte sowie acht Tarifbeschäftigte verstärken ab sofort die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Zur heutigen offiziellen Begrüßung im Präsidiumsgebäude am Offenbacher Spessartring kamen neben zahlreichen Führungskräften der Neuzugänge auch Vertreterinnen und Vertreter der behördlichen Gremien zusammen. Künftig übernehmen die neuen Kolleginnen und Kollegen vielfältige Aufgaben - vom Streifendienst über die Ermittlungsarbeit in den Kommissariaten bis hin zur Poststelle, der Wachpolizei oder der Leitstelle.

Mit ihrem Dienstantritt sind die Neuzugänge künftig für den Main-Kinzig-Kreis, der Stadt Hanau und die Stadt sowie den Landkreis Offenbach zuständig. Sie sorgen damit von Egelsbach bis nach Sinntal für die Sicherheit für knapp einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern.

Ein Großteil der neuen Polizeikräfte hat vor Kurzem das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen und tritt nun als frisch ernannte Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare in den Dienst. Ergänzt werden diese durch Versetzungen aus anderen Polizeipräsidien sowie aus anderen Bundesländern. Diese Kolleginnen und Kollegen bringen bereits wertvolle Berufserfahrung mit.

Einige der neuen Kräfte haben ihren Dienst bereits aufgenommen und stehen den Bürgerinnen und Bürgern der Region schon jetzt als vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Führungskräfte des Polizeipräsidiums Südosthessen wünschten allen Neuzugängen einen erfolgreichen Start in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen und viel Erfolg für die kommenden Herausforderungen.

Offenbach, 02.02.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

