Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) In der Stiftungsstraße im Stadtteil Eckardroth waren Unbekannte am Samstag in einem Einfamilienhaus zugange und haben dabei mehrere tausend Euro Bargeld mitgehen lassen. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.25 Uhr brachen der oder die Täter ein Küchenfenster auf, ehe sie in dem Anwesen mit 10er-Hausnummer mehrere Schubladen durchwühlten und mit der Beute anschließend Reißaus nahmen. Vor Ort festgestellte Schuh- sowie Handschuhabdruckspuren wurden durch die Kriminalpolizei bereits gesichert. Täterhinweise bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

