POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen
Bad Soden-Salmünster (ots)
(lei) In der Stiftungsstraße im Stadtteil Eckardroth waren Unbekannte am Samstag in einem Einfamilienhaus zugange und haben dabei mehrere tausend Euro Bargeld mitgehen lassen. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.25 Uhr brachen der oder die Täter ein Küchenfenster auf, ehe sie in dem Anwesen mit 10er-Hausnummer mehrere Schubladen durchwühlten und mit der Beute anschließend Reißaus nahmen. Vor Ort festgestellte Schuh- sowie Handschuhabdruckspuren wurden durch die Kriminalpolizei bereits gesichert. Täterhinweise bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell