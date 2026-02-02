POL-OF: Tatverdächtiger nach Verdacht des Einbruchdiebstahls in Selbstbedienungsladen vorläufig festgenommen
Egelsbach (ots)
(lei) Dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen einen Tatverdächtigen nach einem mutmaßlichen Einbruch vorläufig festnehmen konnte. Die Frau hatte kurz vor 6 Uhr beobachtet, wie zwei Personen die Tür zu einem 24/7-Selbstbedienungsladen am Berliner Platz gewaltsam aufgedrückt haben sollen, ehe sie in dem kleinen Geschäft Waren an sich nahmen. In mitgebrachten Taschen sollen sie allerhand Artikel verstaut haben, ehe sie damit verschwanden, ohne zu zahlen - Wert: über 200 Euro, wie im Nachhinein festgestellt wurde.
Fahndende Streifen stellten dann einen 38-Jährigen, der vorübergehend für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeiwache musste. Hinweise zu seinem noch flüchtigen Komplizen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die vor Ort bereits Spuren sicherte, dauern an.
