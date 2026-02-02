PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung: Zeugensuche nach Ausweichmanöver

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Nachdem einem gefährlichen Überholvorgang, der sich bereits am Samstag, 17. Januar, auf der Landesstraße 3262 bei Zeppelinheim ereignete, sucht die Polizei nach dem Fahrer oder Fahrerin eines dunklen Autos sowie Zeugen. Ausgangspunkt dafür war die Anzeige eines Pkw-Lenkers, der an dem Tag abends gegen 23.10 Uhr auf der Strecke von der Bundesstraße 44 kommend in Richtung Autobahn 5 unterwegs war. Ihm seien drei Autos entgegengekommen, wobei das mittlere plötzlich zum Überholen ausgeschert habe. Um eine Kollision zu verhindern, habe der Anzeigenerstatter nach rechts ausweichen müssen, so seine Schilderungen. Der Überholende, dessen Wagen das Teil-Kennzeichen "WW-CK" gehabt habe, sei dann weitergefahren. Schaden entstand nicht und auch verletzt wurde niemand. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Das könnte Sie auch interessieren