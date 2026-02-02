POL-OF: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung: Zeugensuche nach Ausweichmanöver
Neu-Isenburg (ots)
(lei) Nachdem einem gefährlichen Überholvorgang, der sich bereits am Samstag, 17. Januar, auf der Landesstraße 3262 bei Zeppelinheim ereignete, sucht die Polizei nach dem Fahrer oder Fahrerin eines dunklen Autos sowie Zeugen. Ausgangspunkt dafür war die Anzeige eines Pkw-Lenkers, der an dem Tag abends gegen 23.10 Uhr auf der Strecke von der Bundesstraße 44 kommend in Richtung Autobahn 5 unterwegs war. Ihm seien drei Autos entgegengekommen, wobei das mittlere plötzlich zum Überholen ausgeschert habe. Um eine Kollision zu verhindern, habe der Anzeigenerstatter nach rechts ausweichen müssen, so seine Schilderungen. Der Überholende, dessen Wagen das Teil-Kennzeichen "WW-CK" gehabt habe, sei dann weitergefahren. Schaden entstand nicht und auch verletzt wurde niemand. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell