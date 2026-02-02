Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme dreier Tatverdächtiger und Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes

Maintal (ots)

(lei) Die Polizei hat am Freitagabend drei junge Tatverdächtige gefasst, wobei sich die zwei Ältesten jetzt wegen des Vorwurfs des Raubes zu verantworten haben. Vorausgegangen war nach ersten Erkenntnissen ein Treffen mit einem 16-Jährigen auf dem Vorplatz des Jugendzentrums im Bertha-von-Suttner-Weg. Dort soll der Jugendliche gegen 19.50 Uhr festgehalten, geschlagen und seiner Geldbörse sowie Kopfhörern beraubt worden sein, ehe das Trio in Richtung Goethestraße flüchtete. Kurz darauf wurden die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 13, 16 und 19 Jahren durch die Beamten aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Sie mussten vorübergehend für erkennungsdienstliche Behandlungen mit auf die Wache, ehe sie an ihre Eltern überstellt wurden. Ein Teil des Raubgutes konnte bei einer Absuche im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen des Vorfalls sind aufgerufen, sich unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.

