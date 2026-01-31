Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falschfahrer auf der A 66 aus dem Verkehr gezogen

Erlensee/Bad Orb (ots)

Kurz vor 10 Uhr kam es heute Vormittag auf der Autobahn fast zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem braunen Opel Merivo mit Darmstädter Kennzeichen und einem Wohnmobil. Der 51-jährige Opel-Fahrer kam aus Erlensee-Rückingen und geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf der K 854 auf die baulich getrennte Gegenfahrbahn. Er setzte seine Fahrt in Richtung Langenselbolder Dreieck/A 66 unvermindert fort. Auf dem Zubringer zur A 66 kam ihm schließlich das Wohnmobil entgegen. Der Fahrer des Wohnmobils musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Falschfahrer zu verhindern. Kurz darauf wendete der Opel-Fahrer sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt auf der A 66 in Richtung Fulda fort. Streifen der Polizeiautobahnstation konnten das Fahrzeug schließlich kurz vor der Abfahrt Bad Orb lokalisieren und es sicher von der Autobahn geleiten. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief negativ. Die Weiterfahrt war für den Mann dennoch zu Ende. Er musste seinen Führerschein abgeben, und es wird nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Opels machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Telefonnummer 06181 90-100 zu melden.

Offenbach am Main, 31.01.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

