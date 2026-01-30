PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Junger Mann geschlagen und bestohlen; Zeugensuche nach Einbruch; Hundebesitzerin gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: Junger Mann geschlagen und bestohlen - Hanau

(me) Ein 16-Jähriger wurde am Donnerstagabend offenbar von mehreren Personen geschlagen und anschließend um sein Handy und seine Tasche gebracht, weshalb die Kriminalpolizei nun wegen eines Raubdelikts ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit einem Gleichaltrigen gegen 18.15 Uhr zu einem Tauschgeschäft verabredet. Dieses sollte in der Gärtnerstraße (20er-Hausnummern) stattfinden. Vor Ort traf der Minderjährige mutmaßlich auf mehr als nur eine Person, die ihn im weiteren Verlauf mit Schlägen und Tritten traktiert haben sollen. Auch mit einem möglicherweise hölzernen Gegenstand wurde auf den Hanauer eingeschlagen. Hierdurch trug er oberflächliche Verletzungen davon. Nach der Auseinandersetzung soll sich die Gruppe noch das Handy, Bargeld und die Umhängetasche des Verletzten an sich genommen haben. Der Polizei liegen erste Erkenntnisse zu einem mutmaßlichen Tatbeteiligten vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben und damit Hinweise zu den Identitäten der anderen Personen geben können, melden sich bitte über die Hotline 06181 100-123 bei der Kripo aus Hanau.

2. Zeugensuche nach Einbruch - Hanau

(cb) Aus einem Reihenhaus in der John-F.-Kennedy-Straße (30er-Hausnummern) nahmen Einbrecher mehrere hochwertige Armbanduhren im Gesamtwert von etlichen tausend Euro mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begaben sich die Täter zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, zur Terrasse des Hauses, schoben gewaltsam den Rollladen der Terrassentür nach oben und hebelten diese anschließend auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten schließlich mit den aufgefundenen Armbanduhren. Derzeit können noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden. Die Ermittler des Einbruchskommissariats bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

3. Einkaufswagenunterstand und Einkaufswagen durch Feuer beschädigt - Hanau

(cb) Ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand am Donnerstag bei einem vermutlich absichtlich hervorgerufenen Feuer in der Straße "Am Steinheimer Tor". Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand setzten bislang unbekannte Täter gegen 21.10 Uhr einen Einkaufswagen in Brand. Durch das sich ausbreitende Feuer wurde auch das Dach des Unterstandes beschädigt. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Ermittler.

4. Hundebesitzerin gesucht - Bad Orb

(cb) Der Gassi-Spaziergang am Donnerstagabend endete für eine 59-jährige Hundehalterin aus Bad Orb mit einer Bissverletzung und dem anschließenden Besuch beim Arzt. Sie war mit ihrem Vierbeiner gegen 19 Uhr in der Hubertusstraße unterwegs, als ihr eine Frau mit ihrem felligen Begleiter an der Leine entgegenkam. Nachdem die 59-Jährige mit ihrem Hund die Straßenseite gewechselt hatte, riss sich der andere Hund los, überquerte die Straße und biss die Bad Orberin in die Wade, wodurch sie Verletzungen erlitt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der 06052 9148-0 an die Polizeistation Bad Orb.

Offenbach, 30.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

