Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des Ladendiebstahls in mehreren Fällen: Festnahme eines 32-Jährigen; Unbekannte flüchteten mit roter Tasche und Bargeld; Ford beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verdacht des Ladendiebstahls in mehreren Fällen: Festnahme eines 32-Jährigen - Offenbach

(me) Nach einem vorausgegangenen Diebstahl in einem Elektrogeschäft in der Rowentastraße (einstellige Hausnummern) konnte die Polizei aus Offenbach noch vor Ort einen 32-jährigen Tatverdächtigen und eine mögliche Mittäterin vorläufig festnehmen. Gegen 11.10 Uhr am Donnerstag erhielten die Beamten die Mitteilung über den gerade stattfindenden Diebstahl. Demnach soll der Mann gerade dabei gewesen sein, sich mehrere Artikel im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro anzueignen. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen und seine mögliche 36 Jahre alte Komplizin, die in einem Wagen vor dem Einkaufsmarkt wartete, vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass das Duo offenbar auch für einen Diebstahl und einen versuchten Diebstahl in anderen Filialen des Elektrogeschäfts verantwortlich ist. Die Kripo aus Offenbach ermittelt nun gegen das Pärchen, welches die Beamten vorübergehend auf das Revier begleiten musste.

2. Restaurantbesucher beklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, weiße Mütze, schwarze Jacke und Schuhe: So liest sich die Beschreibung eines Diebes vom Donnerstagnachmittag. Gegen 14 Uhr hatte ein Gast die Lokalität in der Kaiserstraße (50er-Hausnummern) betreten. Sein Geldbeutel befand sich während seines Besuchs offenbar in der Jackentasche, welche über seinem Stuhl hing. Etwa zwei Stunden später bemerkte der 22-Jährige dann das Fehlen seines Bargeldes. Offenbar hatte der unbekannte Ganove in einem unbeobachteten Moment zugelangt und sich die rund 1.200 Euro aus dem Portemonnaie des jungen Mannes geschnappt. Hinweise nimmt die Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) entgegen.

3. Nach versuchtem Einbruch: Schneller Ermittlungserfolg dank Zeugin - Heusenstamm

(me) Die Scheibe eines Kiosks demoliert, hierbei verletzt und anschließend Behandlung durch einen Rettungswagen: Offenbar diesen Verlauf konnte eine Zeugin am frühen Freitagmorgen in der Eisenbahnstraße (einstellige Hausnummern) beobachten und trug damit zur Klärung eines möglichen Einbruchs bei. Gegen 1.30 Uhr soll ein 19-Jähriger die Glasfront des Ladens beschädigt haben. Da er sich hierbei offenbar selbst verletzte, ergriff er hiernach die Flucht und ließ sich im weiteren Verlauf scheinbar durch einen Rettungswagen behandeln. Aufgrund der Beobachtungen der Zeugin und der Ersthelfer konnte der junge Mann zeitnah ermittelt werden. Dieser hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu verantworten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weitere Zeugen der Tat setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234) in Verbindung.

4. Streit endete mit Feststellung einer Trunkenheitsfahrt - Obertshausen

(lei) In der Nacht zu Freitag sind Polizeibeamte zu einem Streit in die Geleitstraße gerufen worden. Vorausgegangen war der Notruf eines Zeugen gegen 0.50 Uhr, in dem die Rede von drei Personen war, die auf offener Straße aufeinander losgehen würden - "zwei gegen einen" so die sinngemäße Schilderung des Mitteilers. Dabei seien auch irgendwelche Gegenstände - ähnlich einem Hammer und einer Stange - in den Händen zu sehen gewesen. Als kurz darauf mehrere Streifen vorfuhren, waren zwei Beteiligte bereits in einem weißen VW Caddy davongefahren. Sie konnten kurz darauf in der Waldstraße angehalten und kontrolliert werden. In dem Wagen fanden die Beamten diverse Gegenstände, unter anderem einen Hammer, einen Fugenkratzer und eine Metallstange. Der Fahrer, ein 30-Jähriger, stand dabei unter Alkoholeinfluss, weswegen er im Zuge einer deswegen eingeleiteten Ordnungswidrigkeit mit auf die Dienststelle mitgenommen wurde und Blut abgeben musste. Was den vorherigen Zwist angeht, so erbrachte eine erste Befragung der drei Beteiligten bislang keine Hinweise darauf, was dabei genau passiert ist und ob die aufgefundenen Werkzeuge in dem Zusammenhang eingesetzt wurden. Die Hintergründe und Abläufe sind insofern bislang unklar. Zeugen, die dazu etwas sagen können, können Hinweise bei der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0) abgeben.

5. Unbekannte flüchteten mit roter Tasche und Bargeld - Dietzenbach

(cb) So hatte sich ein 25-jähriger Mann bestimmt nicht einen geplanten Uhrenkauf vorgestellt: keine Markenuhr gekauft, dafür Tasche mit Bargeld und Handy weg. Eigentlich sollte sich der 25-jährige Kaufinteressent am Donnerstag mit einem Verkäufer "Am Stadtpark" treffen, um eine hochwertige Uhr zu erstehen. Doch statt des vermeintlichen Veräußerers erwarteten den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mann gegen 17.45 Uhr am verabredeten Treffpunkt mindestens fünf Unbekannte. Einer der Täter soll den 25-Jährigen festgehalten haben, während die anderen ihn durchsucht und ihm seine rote Tasche abgenommen haben sollen. Mit der Tasche erbeuteten die Ganoven unter anderem einige hundert Euro Bargeld und ein Handy. Im Anschluss seien sie mit ihrer Beute in einen weißen Golf gestiegen und Richtung Spessartviertel davongefahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

6. Weißer Multivan bei Parkplatzrempler beschädigt - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro weist ein weißer Multivan seit Mittwoch auf, nachdem dieser auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße (80er-Hausnummern) parkte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen mit OF-Kennzeichen gegen 16 Uhr ab und erledigte seine Einkäufe. Als er etwa 45 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher den Multivan beim Ein- oder Ausparken und flüchtete anschließend. Die Beamten der Polizeistation Seligenstadt bitten unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

7. Ford beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Seligenstadt

(me) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen machte sich ein bislang Unbekannter an einem Ford zu schaffen und beschädigte diesen. Der Tourneo wurde gegen 16 Uhr durch seine Besitzerin im Odenwaldring (10er-Hausnummern) abgestellt. Am darauffolgenden Morgen, gegen 5.45 Uhr, wurde der Schaden an der Heckscheibe des schwarzen Wagens mit OF-Kennzeichen entdeckt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 30.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

