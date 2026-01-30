PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind bei Kollision mit Auto verletzt

Hanau (ots)

(lei) Ein Zehnjähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kesselstadt verletzt worden. Der Junge, so die ersten Erkenntnisse, hatte kurz nach 13 Uhr die Frankfurter Landstraße in Höhe der 100er-Hausnummern wohl zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch betreten. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Kind kam. Der Schüler erlitt dabei eine Verletzung am Bein und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

