POL-OF: Mutmaßlicher Ladendieb nach Flucht festgenommen; Falsche Dienstleister ergaunerten mehrere tausend Euro; Unfallbeteiligter bitte melden! und mehr

1. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl - Offenbach

(me) Im Verlauf des Mittwochs bereicherte sich ein bislang unbekannter Ganove an einem schwarzen Fahrrad. Gegen 6.45 Uhr wurde das Bike der Marke "Cube" an einem Stellplatz in der Erlenbruchstraße (30er-Hausnummern) abgestellt. Etwa neuneinhalb Stunden später konnte der Besitzer nur noch das offenbar durchgeschnittene Schloss an Ort und Stelle auffinden. Von dem Rad im Wert von circa 2.700 Euro fehlt seitdem jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Mutmaßlicher Ladendieb nach Flucht festgenommen - Heusenstamm

(fg) Am Mittwochabend kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Werner-von-Siemens-Straße (10er-Hausnummern) zu einem mutmaßlichen Ladendiebstahl. Ein Mann legte, so der bisherige Kenntnisstand, einen Teil der in seinem Rucksack gepackten Waren auf das Kassenband und bezahlte diese. Anschließend soll er den Kassenbereich passiert haben, ohne weitere Lebensmittel im Wert von rund 25 Euro zu bezahlen. Der Vorgang wurde durch den Ladendetektiv über die im Markt vorhandene Videoüberwachung beobachtet. Der Ladendetektiv sprach den bis dato Unbekannten nach Verlassen des Kassenbereichs an. In der Folge kam es zu einem kurzen Handgemenge, woraufhin der Tatverdächtige die Flucht ergriff. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung lokalisierten Polizeibeamte den mutmaßlichen Ladendieb, einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, kurze Zeit später in der Ottostraße. Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeistation. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Weißer BMW beschädigt: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Mittwoch, zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr, einen weißen BMW beschädigte. Der 218i war zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand, im Bereich der 10er-Hausnummern, abgestellt. Vermutlich streifte der gesuchte Unfallbeteiligte den Wagen im Vorbeifahren und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite erheblich. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizeistation Dietzenbach.

4. Schwarzer Suzuki gestreift: Suche nach silberfarbenen Wagen - Mühlheim am Main

(me) Der Fahrer eines augenscheinlich silbernen Wagens befuhr die Mühlheimer Straße (70er-Hausnummern) und stieß dort gegen einen abgestellten schwarzen Suzuki. Bei der Kollision, die einen Schaden von mehreren tausend Euro an dem SX4 mit OF-Kennzeichen anrichtete, verlor der Verursacher einen Teil seiner Frontstoßstange. Dies hinderte ihn offenbar nicht daran, einfach davon zu fahren. Die Polizei aus Mühlheim ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte über die Telefonnummer 06108 6000-0.

5. Grauer Peugeot zerkratzt: Zeugensuche der Polizei - Langen

(me) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag machte sich ein Unbekannter an einem grauen Peugeot zu schaffen. Der 308 mit OF-Kennzeichen wurde durch seinen Besitzer gegen 17.30 Uhr in der Odenwaldstraße (10er-Hausnummern) abgestellt. Am darauffolgenden Tag, gegen 13 Uhr, stellte er dann die frischen Beschädigungen fest. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerkratzte der Übeltäter die beiden Türen auf der rechten Fahrzeugseite und richtete an diesem so einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

6. Falsche Dienstleister ergaunerten mehrere tausend Euro - Langen

(me) Ein Mann und eine Frau, die sich als Mitarbeiter eines Kommunikationskonzerns ausgaben, überlisteten am Dienstagnachmittag eine Dame und konnten so etwa 20.000 Euro erbeuten. Gegen 17 Uhr soll das Duo bei der Frau im Forstring (einstellige Hausnummern) geklingelt haben. Die Bewohnerin, die offenbar nicht Böses ahnte, ließ das Pärchen in ihre Wohnung. In einem unbeobachteten Moment nahm einer der beiden den hochwertigen Schmuck der Frau an sich, bevor sie wieder in unbekannte Richtung verschwanden. Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

7. Unfallbeteiligter bitte melden! - Autobahn 3 / Höhe Stockstadt

(cb) Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen suchen einen Unfallbeteiligten, welcher am Mittwoch auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt mit einem schwarzen Skoda zusammenstieß. Laut Angaben des 54-jährigen Skoda-Fahrers wollte dieser gegen 7.05 Uhr von dem rechten auf den mittleren der drei Fahrstreifen wechseln. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich mit seinem Octavia mit M-Kennzeichen in Höhe Stockstadt. Während des Fahrstreifenwechsels übersah der Lenker des schwarzen Skodas einen auf der mittleren Spur befindlichen Wagen und touchierte diesen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte das touchierte Fahrzeug seine Fahrt fort. Am Skoda entstand durch die Kollision ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch an Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

8. Fahrradeigentümer gesucht - Seligenstadt

(cb) Wem gehört das rote Fahrrad der Marke "Hercules"? Das fragen die Ermittler und bitten den Fahrradeigentümer, sich bei der Polizei zu melden. Das Citybike des Modells "Sport Tourer" konnten Ordnungshüter am Donnerstag (22. Januar) in Seligenstadt bei einer Person auffinden. Der Angehaltene konnte auf Nachfrage der Schutzleute nicht angeben, wie er zu dem Fahrrad gekommen sei. Daher wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich mit den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe West unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung zu setzen. Nachdem der Eigentumsnachweis erbracht ist, wird das Zweirad ausgehändigt.

Offenbach, 29.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

