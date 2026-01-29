POL-OF: Polizeipräsidium Südosthessen lädt für 2026 zu den "Biker-Safety-Touren" ein - Interessierte können sich ab sofort anmelden!
Main-Kinzig-Kreis (ots)
(me) Um das Fahrverhalten von Anfängern, Wiedereinsteigern und Fortgeschrittenen nachhaltig sicherer zu gestalten, bietet die Polizei auch in diesem Jahr wieder die Biker-Safety-Touren an drei Terminen an.
Denn bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern zählen weiterhin das nicht angepasste oder zu schnelle Fahren, zu geringer Sicherheitsabstand und das Überholen bei unklarer Verkehrslage zu den Hauptursachen. Die Biker-Safety-Touren haben sich mittlerweile etabliert und sind fester Bestandteil der Verkehrsprävention im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen.
An nachfolgenden Terminen finden in diesem Jahr die Touren statt:
- 10. Mai 2026 - 07. Juni 2026 - 21. Juni 2026
Die etwa dreieinhalbstündige Fahrt startet jeweils bei der Polizeistation in Gelnhausen und endet bei der benachbarten Dienststelle in Bad Orb. Vor Fahrtantritt findet ein sogenannter "Safety-Check" der Maschinen und der Bekleidungen der Teilnehmenden statt. Während der Pausen und im Anschluss an die Tour bleibt natürlich noch ausreichend Zeit, sich mit den restlichen Fahrerinnen und Fahrern sowie der Polizei auszutauschen.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und die notwendigen Unterlagen zur Anmeldung finden Interessierte im Internet unter dem folgenden Link:
https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/biker-safety-tour-in-suedosthessen
Das Polizeipräsidium Südosthessen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.
Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen)
