Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeipräsidium Südosthessen lädt für 2026 zu den "Biker-Safety-Touren" ein - Interessierte können sich ab sofort anmelden!

  • Bild-Infos
  • Download

Main-Kinzig-Kreis (ots)

(me) Um das Fahrverhalten von Anfängern, Wiedereinsteigern und Fortgeschrittenen nachhaltig sicherer zu gestalten, bietet die Polizei auch in diesem Jahr wieder die Biker-Safety-Touren an drei Terminen an.

Denn bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern zählen weiterhin das nicht angepasste oder zu schnelle Fahren, zu geringer Sicherheitsabstand und das Überholen bei unklarer Verkehrslage zu den Hauptursachen. Die Biker-Safety-Touren haben sich mittlerweile etabliert und sind fester Bestandteil der Verkehrsprävention im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen.

An nachfolgenden Terminen finden in diesem Jahr die Touren statt:

   - 10. Mai 2026
   - 07. Juni 2026
   - 21. Juni 2026

Die etwa dreieinhalbstündige Fahrt startet jeweils bei der Polizeistation in Gelnhausen und endet bei der benachbarten Dienststelle in Bad Orb. Vor Fahrtantritt findet ein sogenannter "Safety-Check" der Maschinen und der Bekleidungen der Teilnehmenden statt. Während der Pausen und im Anschluss an die Tour bleibt natürlich noch ausreichend Zeit, sich mit den restlichen Fahrerinnen und Fahrern sowie der Polizei auszutauschen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und die notwendigen Unterlagen zur Anmeldung finden Interessierte im Internet unter dem folgenden Link:

https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/biker-safety-tour-in-suedosthessen

Das Polizeipräsidium Südosthessen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

