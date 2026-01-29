PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Karin Jutta Andree?

  Bild-Infos
  • Download

Nidderau (ots)

(cb) Wo ist Karin Jutta Andree? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 64 Jahre alten Vermissten.

Frau Andree ist etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat graue, schulterlange Haare und trägt eine Brille. Zur Kleidung, welche sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (26. Januar) in der Straße "Am Jungfernborn" in Nidderau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Frau Andree könnte sie sich in einem hilflosen Zustand befinden und Hilfe benötigen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Karin Jutta Andree geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 29.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen

