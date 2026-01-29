Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen stellten mutmaßliche Ladendiebe

Schöneck (ots)

(lei) Offenbar nicht mit aufmerksamen Beobachtern gerechnet hatten zwei Männer, die am späten Mittwochabend in einem 24/7-Selbstbedienungsmarkt in der Nidderauer Straße Waren in größerem Umfang gestohlen haben sollen. Gegen 22.45 Uhr bemerkten zwei Zeugen, wie die 38 und 46 Jahre alten Tatverdächtigen unter anderem Kaffee, Getränke und Süßigkeiten im Gesamtwert von mehr als 700 Euro in eine große Tasche packten und anschließend den Markt verlassen wollten - allerdings ohne den obligatorischen Bezahlvorgang.

Die verständigten Polizeibeamten nahmen die beiden Männer nach deren Übergabe durch die Zeugen vorübergehend mit auf die Wache, unter anderem zur weiteren Durchsuchung. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, war den Tatverdächtigen das Betreten des Marktes bereits untersagt. Neben dem Vorwurf des Diebstahls müssen sie sich daher auch wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

