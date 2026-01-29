Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Transporter brannte aus: Polizei bittet um Hinweise

Hanau (ots)

(lei) Circa 40.000 Euro Sachschaden sind nach ersten Schätzungen am Mittwochabend bei einem Fahrzeugbrand in der Frankfurter Landstraße entstanden. Dort wurde gegen 20.15 Uhr ein in Flammen stehender VW Transporter gemeldet, den die Feuerwehr kurz darauf abgelöscht hatte. Der Wagen brannte dennoch nahezu vollständig aus. Der Grund für das Feuer ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandlegung jedoch nicht ausgeschlossen werden; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Polizei zu melden.

