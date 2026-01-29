Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alle vier Reifen plattgestochen: Hinweise erbeten! Wer hat die Poller und das Verkehrsschild beschädigt?; Traktor bei Unfall beschädigt: Verursacher flüchtete und mehr

1. Alle vier Reifen plattgestochen: Hinweise erbeten! - Nidderau

(cb) Der Besitzer eines roten VW Fox, welcher am Fahrbahnrand in der Eugen-Kaiser-Straße (20er-Hausnummern) abgestellt war, musste feststellen, dass Unbekannte alle vier Reifen seines Kleinwagens zerstochen hatten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 13 Uhr. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Zeugensuche: Unbekannter packte 13-Jährige am Arm - Bruchköbel

(fg) Ohne etwas zu sagen ging ein Unbekannter am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, auf eine in der Unterführung beim Eingang zum Jugendzentrum wartende 13-Jährige zu und habe sie am Arm gepackt. Nach den Angaben der Teenagerin habe sie sich losgerissen und sei davongerannt. Der etwa 35 bis 37 Jahre alte sowie Vollbart tragende Unbekannte sei ihr daraufhin nicht mehr gefolgt. Er war komplett dunkel gekleidet und etwa 1,80 Meter groß. Die 13-Jährige suchte nach dem Vorfall im Jugendzentrum in der Straße "Innerer Ring" (einstellige Hausnummern) Schutz; infolgedessen wurde auch die Polizei informiert. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

3. Wer hat die Poller und das Verkehrsschild beschädigt? - Bad Soden-Salmünster

(cb) Wer hat die beiden Poller sowie das Verkehrsschild auf einer Brücke beschädigt? Das fragen die Beamten der Polizeistation Bad Orb und suchen Unfallzeugen. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse war der bis dato unbekannte Fahrer in seinem Wagen auf der Gerhard-Radke-Straße unterwegs, kam in Höhe der Einmündung zum Hohmühlenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit den dort aufgestellten Absperrpollern und einem Verkehrsschild zusammen. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Audi gehandelt haben. Der Unfall ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

4. Traktor bei Unfall beschädigt: Verursacher flüchtete - Flörsbachtal

(me) Am Mittwoch, zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen einen Traktor, beschädigte diesen und setzte seine Fahrt hiernach offenbar unvermittelt fort. Der Trecker stand zum Zeitpunkt der Kollision in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße (10er-Hausnummern) in Lohrhaupten. Der entstandene Schaden an der landwirtschaftlichen Maschine kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben, wenden sich bitte an die Wache der Polizeistation in Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 29.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

