Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 6. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten sowie zum Zwecke des Lärmschutzes.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

02.02.2026:

Maintal-Bischofsheim, Rumpenheimer Weg (Lärmschutz);

03.02.2026:

Offenbach, Neusalzer Straße (Kindergarten);

04.02.2026:

Offenbach, B459 (besonders schutzwürdige Örtlichkeit);

05.02.2026:

Langen, L 3262 (besonders schutzwürdige Örtlichkeit);

06.02.2026:

Bruchköbel, L 3347, Höhe Bahnüberführung (besonders schutzwürdige Örtlichkeit);

07.02. und 08.02.2026:

BAB 66, Höhe Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 30.01.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell