POL-OF: Linienbus durch Schneeballwürfe beschädigt: Wer kann Hinweise geben?
Offenbach (ots)
(lei) Rund 300 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend in Lauterborn an einem Linienbus entstanden. Grund dafür war nicht etwa ein Unfall, sondern zwei Unbekannte, die das Fahrzeug der Linie 105 gegen 20.20 Uhr mit Schneebällen beworfen haben. Eine der Frostkugeln beschädigte dabei eine Scheibe des Busses. Passiert ist das Ganze in der Richard-Wagner-Straße auf Höhe der Anton-Bruckner-Straße. Hinweise auf das Duo nimmt das Offenbacher Polizeirevier entgegen (069 8098-5100).
