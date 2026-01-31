Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß mit Rettungswagen

Maintal (ots)

Gegen 18.00 Uhr kam es gestern im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Kennedystraße zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem grauen Mercedes.

Der Rettungswagen überquerte die Kreuzung "Am Kreuzstein" mit eingeschalteten Sondersignal in Richtung Frankfurt. Ein 84-jähriger Maintaler fuhr mit seinem Mercedes aus Richtung Rumpenheimer Fähre in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in Richtung Frankfurt abbiegen.

Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Sowohl die beiden Sanitäter als auch der Fahrer des Mercedes wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach am Main, 31.01.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

