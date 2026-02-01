PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 84-jähriger Unfallbeteiligter im Krankenhaus verstorben

Maintal (ots)

(cb) Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen am Freitagabend im Kreuzungsbereich "Am Kreuzstein" und der Landstraße 3268 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6207712), ist der 84-jährige Mercedesfahrer im Krankenhaus verstorben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei weiterhin davon aus, dass ein 22 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens gegen 18 Uhr die Landstraße 3268 in Richtung Frankfurt befuhr. An der Kreuzung "Am Kreuzstein" soll der Rettungswagen mutmaßlich mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zeitgleich sei der 84-Jährige mit seinem Mercedes bei grün zeigender Ampel aus Richtung Rumpenheimer Fähre in Fahrtrichtung Bischofsheim in die Kreuzung eingefahren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die beiden 22 Jahre alten Sanitäter sowie der Mercedesfahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Wochenende verstarb der 84-jährige Maintaler schließlich im Krankenhaus.

Zur Feststellung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sowie der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang wurden auch die beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 01.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

