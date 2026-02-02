Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des Trickdiebstahls: Polizei nahm drei junge Frauen vorläufig fest

Offenbach (ots)

(lei) Offenbar unbemerkt und unter einem Vorwand sollen sie einem Mann Geld gestohlen haben, weswegen sich drei junge Frauen nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Mitteilung eines 35-Jährigen in der Nacht zu Samstag. Der Mann war demnach an einem Hotel in der Bismarckstraße im Bereich des Hauptbahnhofes vorbeigelaufen. Ob er beim Hereintragen von Gepäckstücken behilflich sein könne, sollen ihn die drei Verdächtigen gefragt haben. Nachdem er den Frauen diesen Gefallen getan hatte, bemerkte er das Fehlen on über 1.000 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten sollen die Tatverdächtigen während der Hilfeleistung dem Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und diese anschließend ohne Cash wieder zurückgesteckt haben. Der Verbleib der Beute ist bislang ungeklärt, eine Durchsuchung des Hotelzimmers erbrachte dazu keinen Aufschluss. Jedenfalls mussten die drei Frauen im Alter von 19, 20 und 25 Jahren für die Abnahme von Fingerabrücken und der Aufnahme von Lichtbildern vorübergehend mit zum Polizeirevier kommen. Ob das Geld noch auftaucht, werden die weiteren Ermittlungen nun hoffentlich zeigen.

