PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des Trickdiebstahls: Polizei nahm drei junge Frauen vorläufig fest

Offenbach (ots)

(lei) Offenbar unbemerkt und unter einem Vorwand sollen sie einem Mann Geld gestohlen haben, weswegen sich drei junge Frauen nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Mitteilung eines 35-Jährigen in der Nacht zu Samstag. Der Mann war demnach an einem Hotel in der Bismarckstraße im Bereich des Hauptbahnhofes vorbeigelaufen. Ob er beim Hereintragen von Gepäckstücken behilflich sein könne, sollen ihn die drei Verdächtigen gefragt haben. Nachdem er den Frauen diesen Gefallen getan hatte, bemerkte er das Fehlen on über 1.000 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten sollen die Tatverdächtigen während der Hilfeleistung dem Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und diese anschließend ohne Cash wieder zurückgesteckt haben. Der Verbleib der Beute ist bislang ungeklärt, eine Durchsuchung des Hotelzimmers erbrachte dazu keinen Aufschluss. Jedenfalls mussten die drei Frauen im Alter von 19, 20 und 25 Jahren für die Abnahme von Fingerabrücken und der Aufnahme von Lichtbildern vorübergehend mit zum Polizeirevier kommen. Ob das Geld noch auftaucht, werden die weiteren Ermittlungen nun hoffentlich zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 17:59

    POL-OF: 84-jähriger Unfallbeteiligter im Krankenhaus verstorben

    Maintal (ots) - (cb) Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen am Freitagabend im Kreuzungsbereich "Am Kreuzstein" und der Landstraße 3268 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6207712), ist der 84-jährige Mercedesfahrer im Krankenhaus verstorben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei weiterhin davon aus, dass ein 22 ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 13:56

    POL-OF: Falschfahrer auf der A 66 aus dem Verkehr gezogen

    Erlensee/Bad Orb (ots) - Kurz vor 10 Uhr kam es heute Vormittag auf der Autobahn fast zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem braunen Opel Merivo mit Darmstädter Kennzeichen und einem Wohnmobil. Der 51-jährige Opel-Fahrer kam aus Erlensee-Rückingen und geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf der K 854 auf die baulich getrennte Gegenfahrbahn. Er setzte seine Fahrt in Richtung Langenselbolder Dreieck/A ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:19

    POL-OF: Zusammenstoß mit Rettungswagen

    Maintal (ots) - Gegen 18.00 Uhr kam es gestern im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Kennedystraße zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem grauen Mercedes. Der Rettungswagen überquerte die Kreuzung "Am Kreuzstein" mit eingeschalteten Sondersignal in Richtung Frankfurt. Ein 84-jähriger Maintaler fuhr mit seinem Mercedes aus Richtung Rumpenheimer Fähre in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren