POL-OF: Kriminalpolizei sucht nach Sexualdelikt Unbekannten mit neongelber Arbeitshose sowie Zeugen

Hanau (ots)

(lei) Nachdem eine junge Frau in der Nacht zu Samstag beim Polizeirevier am Freiheitsplatz einen Vorfall gemeldet hatte, der sich zuvor in Kesselstadt zugetragen hatte, ermitteln die Beamten nun wegen Verdachts eines Sexualdelikts. Die 18-Jährige war nach eigenen Angaben zunächst in einem Linienbus unterwegs und kurz vor 23 Uhr an einer Bushaltestelle in der Frankfurter Landstraße, Ecke Kastanienallee, ausgestiegen. Dort hatte auch ein junger Mann den Bus verlassen. Der etwa 18 bis 25 Jahre alte Unbekannte, der betrunken wirkte und eine halbleere Schnapsflasche dabeihatte, habe sie anschließend festgehallten und sei ihr gegenüber in sexueller Weise körperlich übergriffig geworden. Nachdem sie laut geschrien und sich gewehrt habe, sei der Fremde, der noch versucht habe, ihre Tasche sowie ihr Mobiltelefon zu entreißen, geflüchtet.

Seine weitere Beschreibung:

- etwa 1,75 Meter groß - schmale Statur - kurze, schwarze Haare (glatt und nach vorne gestylt) - schwarze Jacke, darunter schwarze Unterbekleidung - auffallende neongelbe Arbeitshose - schwarze Schuhe - sprach Deutsch mit leichtem Akzent

Die 18-Jährige klagte im Nachgang unter anderem über Schmerzen am Arm. Weitere Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Hanauer Kriminalpolizei unter der 24/7-Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

