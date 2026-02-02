POL-OF: Radlader beschädigt: Scheiben zerstört und Schmierereien hinterlassen
Hanau (ots)
(lei) Rund 2.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte jüngst an einem Radlader im Kreuzweg hinterlassen. Die Arbeitsmaschine stand in der Zeit zwischen Dienstag (15 Uhr) und Freitagabend auf einer Grünfläche; in diesem Zeitraum beschädigten der oder die Täter mehrere Scheiben des Fahrzeugs und beschmierten es mit Hakenkreuzen und Schriftzügen. Zudem nahmen sie wohl zwei Kraftstofffilter aus der Fahrerkabine mit. Genauso wie ihre Identitäten, liegen auch die Beweggründe der hierfür Verantwortlichen noch gänzlich im Dunkeln. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sich mit Hinweisen an die Hotline 06181 100-123 wenden können.
