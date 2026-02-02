POL-OF: Zeugensuche nach Brand eines Dixi-Klos
Hainburg (ots)
(lei) Rund 500 Euro Sachschaden sind nach erster Schätzung am frühen Sonntagmorgen beim Brand eines "Dixi-Klos" in Klein-Krotzenburg entstanden. Die auf einem Kleingartengelände im Mainuferweg abgestellte mobile Toilette ging kurz nach 6 Uhr in Flammen auf, brannte vollständig nieder und beschädigte auch einen Gartenzaun. Nach erster Bewertung der Polizei dürfte sie angezündet worden sein, weswegen nun Ermittlungen wegen Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet wurden. Hinweise auf den oder die Verursacher nehmen die Beamten aus Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.
