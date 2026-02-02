PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Brand eines Dixi-Klos

Hainburg (ots)

(lei) Rund 500 Euro Sachschaden sind nach erster Schätzung am frühen Sonntagmorgen beim Brand eines "Dixi-Klos" in Klein-Krotzenburg entstanden. Die auf einem Kleingartengelände im Mainuferweg abgestellte mobile Toilette ging kurz nach 6 Uhr in Flammen auf, brannte vollständig nieder und beschädigte auch einen Gartenzaun. Nach erster Bewertung der Polizei dürfte sie angezündet worden sein, weswegen nun Ermittlungen wegen Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet wurden. Hinweise auf den oder die Verursacher nehmen die Beamten aus Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 06:47

    POL-OF: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung: Zeugensuche nach Ausweichmanöver

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Nachdem einem gefährlichen Überholvorgang, der sich bereits am Samstag, 17. Januar, auf der Landesstraße 3262 bei Zeppelinheim ereignete, sucht die Polizei nach dem Fahrer oder Fahrerin eines dunklen Autos sowie Zeugen. Ausgangspunkt dafür war die Anzeige eines Pkw-Lenkers, der an dem Tag abends gegen 23.10 Uhr auf der Strecke von der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:33

    POL-OF: Radlader beschädigt: Scheiben zerstört und Schmierereien hinterlassen

    Hanau (ots) - (lei) Rund 2.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte jüngst an einem Radlader im Kreuzweg hinterlassen. Die Arbeitsmaschine stand in der Zeit zwischen Dienstag (15 Uhr) und Freitagabend auf einer Grünfläche; in diesem Zeitraum beschädigten der oder die Täter mehrere Scheiben des Fahrzeugs und beschmierten es mit Hakenkreuzen und Schriftzügen. Zudem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren