POL-OF: 36-Jähriger schwer verletzt: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 31-Jährigen

Maintal (ots)

(lei) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Sonntagabend in Dörnigheim ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31 Jahre alten Mann. Er steht im Verdacht, einen 36-Jährigen mit einem Werkzeug attackiert zu haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch weitgehend unklar, erste Hinweise deuten jedoch daraufhin, dass der Vorfall zwischen beiden Männern, die erst durch eintreffende Streifen voneinander getrennt werden konnten, mit einem vorangegangenen Streit zusammen könnte.

Nach allem, was den Beamten bislang bekannt ist, trafen beide Männer gegen 20.15 Uhr in der Westendstraße im Bereich der 70er-Hausnummern aufeinander. Hierbei soll der 31-Jährige mit einem Hammer und Faustschlägen auf seinen älteren Kontrahenten eingewirkt haben. In dem Zusammenhang erreichten die Polizei auch mehrere Notrufe. Der 36-Jährige wies erhebliche Verletzungen und Beulen, auch am Kopf, auf und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige musste unter anderem für die Entnahme einer Blutprobe und zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung vorübergehend mit auf die Polizeiwache.

Den mutmaßlich verwendeten Hammer stellten die Beamten sicher. Gleichzeitig suchen sie Zeugen der Auseinandersetzung und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

