LPI-GTH: Metall-Diebstahl - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit vom 30.01.2026, 15.00 Uhr bis zum 02.02.2026, 06.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter im Elxlebener Weg gewaltsam ein Kupferfallrohr bei einem Stromversorgungszentrum und flüchteten anschließend. Durch den oder die Täter entstand Sachschaden von circa 650 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0028311/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell