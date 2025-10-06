Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Friseursalon und Kindergarten; Nach Verkehrsunfall verstorben; Vorfahrt missachtet

Reutlingen (ots)

Trinkgeldkasse gestohlen

Vermutlich auf Bargeld hatten es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in ein Friseurgeschäft in der Metzgerstraße eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 18.20 Uhr, und Montag, 9.50 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Salon. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit dem Inhalt der Trinkgeldkasse begnügen, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mann nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.09.2025/11.46 Uhr

Der E-Scooter-Fahrer, der am 27.09.2025 bei einem Unfall auf der K 6938 bei Rottenburg schwer verletzt worden war, ist im Laufe des Samstags im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben. Wie bereits berichtet, war der 37-Jährige mit einem E-Scooter der Marke Segway gegen 1.20 Uhr auf der Kreisstraße von Rottenburg-Oberndorf kommend in Richtung Wendelsheim unterwegs und bog unvermittelt nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 21-jährigen Renault Twingo-Fahrer und kollidierte mit dessen Wagen. Der Lenker des Elektrokleinfahrzeugs wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, in der er nun verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen dauern weiter an. (gj)

Rottenburg (TÜ): Hoher Schaden nach Missachtung der Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 360 ist ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstanden. Kurz nach 14 Uhr war ein 33-Jähriger mit einem Audi A3 aus Göttelfingen kommend in Richtung Baisingen unterwegs. An der Einmündung zur L 360 übersah er dann eine bevorrechtigte 67-Jährige Mercedes-Lenkerin, die auf der Göttelfinger Straße in Richtung L 360 fuhr. Durch die anschließende Kollision wurden beide Wagen schwer beschädigt. Am Audi des Unfallverursachers trat wirtschaftlicher Totalschaden ein, ein Abschlepper musste den Pkw aufladen und abtransportieren. (gj)

Bisingen (ZAK): In Kindergarten eingebrochen

In eine Kindertagesstätte in der Hechinger Straße ist ein Unbekannter über das vergangene lange Wochenende eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, drang der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Nachfolgend brach er weitere Schränke auf und stieß ersten Erkenntnissen zufolge dabei auf einen kleinen Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell